Подоляк закликав заарештовувати російських політиків

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав до оголошення в розшук російських політиків, які закликають до бомбардувань Києва та вбивства українців, повідомляє Корреспондент.

"У Росії різні суб'єкти, які загубилися в часі, прямо зараз пропонують максимально жорстоко бомбардувати центр Києва і обов'язково знищувати мирних людей. Масово знищувати. З найбільшими руйнуваннями. Включно з президентом Зеленським. А це вже цілком конкретні кримінальні провадження" , - пише він у Телеграм.