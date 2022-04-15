Подоляк закликав заарештовувати російських політиків
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав до оголошення в розшук російських політиків, які закликають до бомбардувань Києва та вбивства українців, повідомляє Корреспондент.
"У Росії різні суб'єкти, які загубилися в часі, прямо зараз пропонують максимально жорстоко бомбардувати центр Києва і обов'язково знищувати мирних людей. Масово знищувати. З найбільшими руйнуваннями. Включно з президентом Зеленським. А це вже цілком конкретні кримінальні провадження", - пише він у Телеграм.
"Медведєв (вічно п'яний), Володін (спікер парламенту, якого немає), Миронов, Константинов (банальний кримський злодій), десятки інших політиків та чиновників. Це без урахування їх традиційно перекручених товстунів-пропагандистів. Досить виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові карти. Для початку. Далі – більше. Пора б уже нам справді готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем все більш відверто вимагають масових смертей українців", - зазначив Подоляк.