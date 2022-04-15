Міноборони: ворогові не вдається повністю захопити Маріуполь

У Маріуполі йдуть важкі бої, повністю захопити це місто військ РФ не вдається. Про це сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

«З'єднання двох військових формувань у Маріуполі є блискучою тактичною операцією. Ситуація у Маріуполі складна та важка, зараз точаться бої. Російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для штурму цього міста, зараз точаться активні бої біля заводу Ілліча та в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити це місто росіянам не вдається» , – сказав Мотузяник.

Він запевнив, що ЗСУ зроблять усе можливе для того, щоби деблокувати Маріуполь.