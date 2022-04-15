Вступна кампанія-2022 в умовах війни: що потрібно знати
Через війну, яку РФ розв'язала в Україні, у 2022 році альтернативою традиційному ЗНО стане національний мультипредметний тест (НМТ), повідомляє Апостроф.
Про це пише народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.
НМТ, на виконання якого відводиться 80 хвилин, включає три блоки по двадцять завдань: з української мови, математики та історії України.
Для участі у мультипредметному тестуванні необхідно зареєструватись до 19 квітня.
Варто зазначити, що НМТ можна складати як в Україні, так і в країнах Східної Європи. Подати необхідні документи, пройти співбесіду, творчий конкурс та професійне випробування можна дистанційно.
Які документи знадобляться для вступу – в інфографіці нижче.