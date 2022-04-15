Розвідка: у РФ зупиняється виробництво танків

У Російській Федерації зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

"На російському "Уралвагонзаводі" намагаються подолати кризу, що виникла в результаті введених санкцій. "Уралвогонзавод" (Нижній Тагіл) – це російський виробник бронетехніки, насамперед, основного танка РФ Т-72. З початку війни в Україні підприємство зіткнулося з численними фінансовими проблемами.Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін на матеріали та комплектуючі (зокрема, броньовану сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки" , - інформує ГУР у Телеграмі﻿.

Зазначається, що, попри широко розрекламоване "імпортозаміщення", Росія не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.

"Відтак, завод вимушений шукати розв'язання фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків Т-90 і Т-14 (Армата)" , - повідомили в ГУР.

За інформацією української розвідки, на Уралвагонзаводі створено "оперативний штаб". Основним напрямком роботи він визначив ремонт військової техніки, пошкодженої у війні з Україною.

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