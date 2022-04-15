У Пентагоні вважають, що "Москву" потопила українська ракета

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва потопила українська ракета, заявили представники Міноборони США в коментарі Washington Post та СNN, повідомляє Новое время.

Американський чиновник, знайомий із питанням, підтвердив Washington Post, що крейсер вразила українська протикорабельна ракета. При цьому урядовець не зміг уточнити тип озброєнь.

За словами представника Міноборони США, після вибуху кілька інших російських військових кораблів у північній частині Чорного моря відійшли далі від берега, додали у Washington Post.

Також джерело CNN, знайоме з останніми розвідданими США, заявило, що Вашингтон вважає із «середнім ступенем впевненості», що українська версія подій вірна.

13 квітня Збройні сили України завдали удару по ракетному крейсеру Москва — флагману Чорноморського флоту РФ. Корабель був уражений з українського ракетного комплексу Нептун та отримав серйозні пошкодження.

У Міноборони країни-агресора визнали, що ракетний крейсер Москва затонув. При цьому Кремль висунув свою версію причини аварії корабля: вони заявили, що на крейсері через невстановлену причину сталася пожежа, через що почали вибухати боєприпаси.

Журнал Forbes зазначає, що це найдорожча військова втрата РФ з початку війни з Україною.