Поліція: на Київщині було окуповано 180 населених пунктів

У Київській області військами РФ були захоплені загалом 180 населених пунктів.﻿ Про це під час брифінгу заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє Укрінформ.

«Їх (населених пунктів – ред.) було окуповано 180 на Київщині. Ми збираємо всю інформацію, і основні напрямки – це пошук мародерів, фіксація злочинів армії рф, фіксація руйнувань, шукаємо колаборантів. Окреме питання, звичайно, це те, що, на жаль, ми знаходимо тіла наших загиблих громадян, які були вбиті російською армією» , - заявив Нєбитов.

Говорячи про масові захоронення громадян, він уточнив, що людей було вбито зі стрілецької зброї.

«Тобто, ми розуміємо, що під час окупації армія РФ встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, і змусити їх працювати на РФ, тобто - впливати на місцеве населення з метою підтримки їх дій» , - поінформував Нєбитов.

Начальник поліції Київщини нагадав і про вбивство сім’ї голови Мотижинської сільської громади Ольги Сухенко. Він зазначив, що її тіло, тіла її чоловіка і сина було знайдено, оглянуто і направлено на судово-медичну експертизу.

Крім того, коментуючи злочин у селі Шевченкове, де у підвалі було знайдено тіла шести вбитих загарбниками українців, він заявив, що правоохоронці встановили вже особи п'яти з них.

Один чоловік, як встановили правоохоронці, під час захоплення села у середині березня отримав дзвінок від знайомого про те, що російські солдати біля залізничних колій знущаються з двох жінок. Цей громадянин вибіг з дому, і більше його ніхто не бачив.

За інформацією Нєбитова, ще двоє - брати, теж місцеві мешканці, не мали стосунку ні до територіальної оборони, ні до військових формувань, були звичайними громадянами; їх було закатовано і вбито пострілами.

«Також був один громадянин, місцевий мешканець, який у день зникнення їхав велосипедом по селу Шевченкове, його застрелили» , - поінформував начальник обласної поліції.

За його словами, у всіх містах і селищах, що були тимчасово захоплені, на сьогодні відновлено роботу поліцейських.