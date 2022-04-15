Верещук: сьогодні вдалося евакуювати понад 2,8 тис людей

У п'ятницю, 15 квітня, було евакуйовано понад 2,8 тис. людей. Про це заявила віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Укрінформ.

"Всього за сьогодні евакуйовано 2 864 людини. За гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини. З них з Маріуполя – 363 людини" , - поінформувала Ірина Верещук.

2 131 людина доїхала з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

З міст Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Кремінне, Попасне та селища Горське в Луганській області, незважаючи на постійні обстріли, сьогодні було організовано евакуацію для 370 людей.