Зеленський заявив, що світ має бути готовий до ядерної загрози

Президент України Володимир Зеленський попередив міжнародне співтовариство про необхідність бути готовим до того, що кремлівський лідер Путін може застосувати ядерну або хімічну зброю у війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє Укрінформ.

«Не тільки я – весь світ, усі країни мають бути стурбовані цим, оскільки ця інформація може бути нереальною, але це може бути правдою» , – сказав Зеленський.

За його словами, росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю, а також хімічні боєприпаси, оскільки життя мирного населення для них нічого не варте. У зв’язку з цим Президент наголосив, що потрібно «не боятися, а бути готовими» до такого розвитку подій.

«Однак це питання не до України – не лише до України – а й до всього світу, я думаю» , – зауважив глава держави.

Світ має бути готовим до застосування росією ядерної зброї - Зеленський

Як повідомлялося, раніше директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що Сполучені Штати серйозно сприймають потенційну можливість застосування росіянами ядерних боєприпасів малої потужності на тлі провалів у наступальній операції Росії.