CNN: США розпочали відправку нової партії озброєнь в Україну

Перший транш озброєння та техніки з нового пакету допомоги на $800 мільйонів, затверджених президентом США Байденом два дні тому, надійде до Європи протягом наступної доби. Про це передає CNN з посиланням на високопосадовця з Міністерства оборони США, повідомляє Укрінформ.

"Очікується, що перший рейс із новою допомогою від США у розмірі $800 мільйонів прибуде до регіону протягом наступних 24 годин" , - йдеться у статті.

Зазначається, що новий транш оборонної допомоги буде доставлений до кордону України, звідки транспортуватиметься українською стороною до місць призначення.

Список озброєнь із першої партії не розголошується. Однак раніше в Пентагоні заявили, що, насамперед, забезпечуватимуться найнеобхідніші потреби ЗСУ, такі як гаубиці та боєприпаси до них, а також протиартилерійські радари.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден 13 квітня оголосив про надання нового пакету оборонної допомоги Україні на загальну суму $800 мільйонів. Він включає, зокрема, гелікоптери Мі-17, що призначалися для Афганістану, гаубиці калібру 155-мм, бойові безпілотники Switchblade, а також інше озброєння та техніку. Новий пакет допомоги від США – на відміну від попередніх – передбачає виділення важкого озброєння та складніших оборонних систем.