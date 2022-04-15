Для переселенців запроваджують додаткові виплати

Держава закупила продовольчих наборів для населення на 5 млрд грн. Окрім того, уряд спільно з ООН запускає дві програми виплат для вимушених переселенців.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Держава продовжує забезпечувати людей на прифронтових і деокупованих територіях допомогою у вигляді їжі, медикаментів та інших товарів першої необхідності. Держава вже закупила продуктових наборів для безкоштовної роздачі на 5 млрд грн і залучила до процесу більш як 700 вітчизняних підприємств» , - сказав﻿ Шмигаль.

За його словами, продовжують працювати і програми для вимушених переселенців. Уряд виділяє по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була змушена переїхати.

«На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб» , - сказав глава уряду.

Він також зазначив, що Кабінет Міністрів спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще дві програми виплат.

«Рішення про це було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів. За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом 3-х місяців» , - поінформував прем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе малозабезпеченим пенсіонерам з числа вимушених переселенців. Їм так само буде додатково виплачуватись по 2200 грн.

Цими виплатами від донорів планується охопити близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб, зазначив Шмигаль.