CNN: розвідка США не виявила на підбитій "Москві" ядерної зброї

Американська розвідка вважає, що російський крейсер «Москва», який був підбитий і затонув у Чорному морі в четвер, не мав на борту ядерної зброї. Про це розповіли CNN два високопоставлених чиновника адміністрації США, ознайомлені з розвідувальними даними, повідомляє Укрінформ.

«За останніми оцінками американської розвідки, Сполучені Штати не вважають, що російський крейсер «Москва» мав на борту ядерну зброю в момент затоплення» , - поінформували джерела.

Вони зазначили, що Сполучені Штати стежать за активністю російських військ на предмет будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї, й «досі не виявили таких переміщень».

При цьому, за словами одного з джерел, враховуючи, що «Москва» був крейсером протиповітряної оборони, розміщення на його борту ядерної зброї хоч і було можливим, але вважалося би надто незвичайним.

Як повідомлялося, крейсер російського чорноморського флоту «Москва» внаслідок удару українською протикорабельною ракетною системою «Нептун» отримав істотні пошкодження. Згодом міноборони РФ повідомило про затоплення крейсера. В Росії всіляко заперечують та відмовляються визнавати, що втратили крейсер внаслідок удару українських ракет та заявляють, що крейсер затонув унаслідок пожежі на борту та детонації боєприпасів на самому кораблі.

Водночас, представники українських Збройних Сил стверджують, що ураження ракетного крейсера «Москва» дуже сильно вдарило по амбіціях ворога, і він буде мститися Україні.