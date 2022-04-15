Міноборони: РФ вперше застосувала дальню авіацію у Маріуполі

Російські війська вперше від початку військової агресії застосували для бомбових ударів дальні бомбардувальники Ту-22М3. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Корреспондент.

"Вперше з початку озброєної агресії бомби були скинуті дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Цей авіаудар був завданий Маріуполем" , - сказав спікер.

За словами спікера Міноборони, російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на підготовці до наступу на сході України, встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями та забезпечення так званого сухопутного коридору з територією тимчасово окупованого Криму.