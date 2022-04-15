В уряді Фінляндії назвали членство в НАТО "більш ніж ймовірним"

Міністр Фінляндії у справах Європи Тютті Тюппурайнен назвала "дуже ймовірним" вступ країни до НАТО. Про це пише Sky News, повідомляє Корреспондент.

"На даний момент я сказала б, що це більш ніж ймовірно, але рішення поки що не прийняли" , - сказала вона.

При цьому, за її словами, "народ Фінляндії вже визначився з вибором", а опитування громадської думки свідчать про значну підтримку серед населення ідеї членства країни в НАТО. За словами Тюппурайнен, процес подання заявки необхідно прискорити.

Міністр додала, що зараз у відносинах між Фінляндією та Росією відбулися глибокі зміни. Вона назвала розв'язану Москвою війну в Україні "жорстокою" та "тривожним дзвінком" для всього світу.

Також вона прокоментувала загрози Росії у зв'язку з можливістю вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Хоч би що говорила Росія, ми це, звичайно, чуємо, але ми приймаємо свої власні рішення, виходячи з наших інтересів, і з наших умов, з нашого обліку загальної ситуації" , - наголосила Тюппурайнен.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на членство в НАТО за прискореною процедурою.

У Радфеді РФ заявили, що можливий вступ Фінляндії в НАТО зробить її мішенню для відповідних заходів РФ.