ОВА: війська РФ завдали ракетних ударів по Київщині

У п'ятницю, 15 квітня, російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Про це заявив голова Київської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Олександр Павлюк, повідомляє Корреспондент.

"Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах, і до цього треба бути готовим" , – відзначив він в ефірі національного телемарафону.

За словами Павлюка, зберігається "небезпека повернення ударного угруповання в напрямку Києва, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість завдання ракетних ударів противником як у Києві, так і по всій Україні.

Голова Київської ОВА рекомендував жителям поки не повертатися в столицю.

Про те, що загроза Києву не зникла, також повідомив начштабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук.

За його словами, наразі пункти управління та центри прийняття рішень перебувають у захищених місцях, інформацію про які закрито.

Корнійчук відзначив, що розгорнуто системи ППО, у т.ч. ті, що надійшли від західних партнерів, потужності посилено, а досвід – враховано.

Крім того, оптимізується кількість блокпостів у місті. Зайві щодня забираються.

За словами Корнійчука, ДРГ у місті залишилися, хоч вони й не активні.