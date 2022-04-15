У ЄС вважають, що Україна відповідає політичним критеріям членства

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила, що анкету для набуття Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу опублікують, повідомляє Корреспондент.

Стефанишина зазначила, що з колегами з ЄС обговорювалася можливість опублікувати анкету країни-кандидата, і запевнила, що як тільки Україна та Євросоюз завершать роботу з цього питання, інформацію буде оприлюднено.

За її словами, ЄС уже вважає, що Україна відповідає політичним критеріям членства у Євросоюзі, але має пройти певні бюрократичні процеси.