ОВА: через ворожий обстріл Миколаєва загинуло 5 людей

Кількість загиблих у Миколаєві у п'ятницю, 15 квітня, внаслідок обстрілу житлових кварталів касетними снарядами зросла – загинуло п'ятеро людей. Про це заявив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім, повідомляє Корреспондент.

"15 – поранених, п'ять – загиблих. П'ята людина підняла снаряд, що не розірвався. Ще раз повторюю: не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно" , - написав Віталій Кім на своїй сторінці у Фейсбук.

Миколаїв вкотре зазнав ворожого обстрілу, внаслідок якого постраждали люди. Повідомляється, що удару було завдано по одному з районів міста, де немає жодних військових об'єктів.

Раніше голова Миколаївської ОВА повідомляв, що внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло четверо людей, поранено – 15.