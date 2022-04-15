Газпром на чверть скоротив експорт газу

З 1 січня по 15 квітня 2022 року експорт газу компанією Газпром в країни далекого зарубіжжя становив 44,6 мільярда кубічних метрів. Це на 26,4% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Корреспондент.

Відзначається, що за вказаний період Газпром видобув 155,9 млрд куб. м газу. Це на 1,3% (на 2,1 млрд куб. м) менше, ніж торік. Постачання компанії з газотранспортної системи на внутрішній ринок скоротилися на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м).

Водночас експорт газу в Китай по газопроводу Сила Сибіру зріс.

За інформацією Gas Infrastructure Europe, 19 березня завершився сезон відбору газу з європейських підземних сховищ. До цього періоду в них залишилося 25,2 млрд куб. м активного газу, це на 5,5 млрд куб. м менше у порівнянні з тією самою датою 2021 року.

Повідомляється, що за минулий зимовий сезон із ПСГ Європи піднято 51 млрд куб. м газу.

Це 107,8% обсягу, який компанії змогли закачати влітку 2021 року.