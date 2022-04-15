ОВА: при обстреле Харькова погибли 7 человек

Вследствие вражеского обстрела одного из жилых районов Харькова погибли 7 человек, 34 получили ранения. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, повідомляє Укрінформ.

"Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них - 3 детей. Погибли - 7 человек, среди них - один ребенок семи месяцев" , - написал глава ОВА в Телеграме.

Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь. Синегубов обратился к жителям Харькова с просьбой без крайней необходимости не находиться на улицах.