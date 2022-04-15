У США відповіли на погрози РФ за підтримку зброєю України

Ніщо не зупинить адміністрацію президента США Джо Байдена від продовження підтримки України.﻿ Про це CNN заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Українська правда.

Прайс відповідав на запитання щодо впливу дипломатичної телеграми з Росії, яка попереджає Сполучені Штати про постачання озброєння Україні.

"Росіяни говорили дещо приватно, дещо говорили публічно; ніщо не зможе відмовити нас від стратегії, якої ми дотримуємось" , - сказав Прайс.

Він також зазначив, що "не в змозі підтвердити будь-яке приватне дипломатичне листування".

"Якщо звинувачення Кремля полягає в тому, що США та наші партнери по всьому світу надають допомогу в галузі безпеки на мільярди доларів нашим українським партнерам, саме те, про що просили наші українські партнери, і що наші українські партнери використовують саме цю допомогу в галузі безпеки з надзвичайним ефектом для відбиття цієї російської агресії, що ж, тоді ми винні, як сказано" , - додав Прайс.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія цього тижня направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь в Україну "підливають олії у вогонь" конфлікту і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".