Уряд виділив 1,3 млрд на виплати з безробіття

Кабінет Міністрів виділив 1,3 млрд грн із резервного фонду для фінансування виплат допомоги з безробіття. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Уряд продовжує стимулювати відновлення ділової активності та зайнятості. Додатково виділяємо майже 1,3 млрд грн із резервного фонду для Фонду соцстрахування, щоб забезпечити виплати допомоги з безробіття" , - сказав Шмигаль на брифінгу.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів спільно з ООН запускає дві програми виплат - для вимушених переселенців та для малозабезпечених пенсіонерів з числа вимушених переселенців. Цими виплатами планується охопити близько 700 тисяч людей.