Венедиктова заявила, що прокуратура наполягає на арешті Медведчука

Після втечі народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук повинен отримати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це в телеефірі сказала генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Укрінформ.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І якщо раніше були якісь можливості перебувати під домашнім арештом, то сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою" , - сказала вона.

Генпрокурор додала, що втечу Медведчуку не кваліфікуватимуть як скоєння злочину, але запобіжний захід має бути жорсткішим: замість домашнього арешту, як було до цього, він повинен перебувати під вартою.