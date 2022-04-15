Посольство Італії відновлює роботу у Києві
Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, з понеділка посольство повноцінно відновить роботу. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє Європейська правда.
"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - заявив міністр, додавши подяку послові від імені уряду.
Після початку повномасштабної війни посольство перший час залишалося у Києві, а з 10 березня перемістилося до Львова.
Найближчими днями очікується повернення до столиці також посольства Франції.