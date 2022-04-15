Посольство Італії відновлює роботу у Києві

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, з понеділка посольство повноцінно відновить роботу.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє Європейська правда.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру" , - заявив міністр, додавши подяку послові від імені уряду.

L’ambasciatore Zazo è appena arrivato a #Kiev e ha riaperto l’Ambasciata, che sarà pienamente operativa da lunedì.È il simbolo di un’Italia che non perde tempo, non smette di credere nella diplomazia e cerca con insistenza la pace.Grazie di cuore a nome del governo italiano! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 15, 2022

Після початку повномасштабної війни посольство перший час залишалося у Києві, а з 10 березня перемістилося до Львова.

Найближчими днями очікується повернення до столиці також посольства Франції.