В ОП поділилися деталями про підготовку нафтового ембарго проти РФ
Ембарго щодо російської нафти, яка доставляється танкерами, може бути введено швидше. Це дозволить Україні стати ближче до мети економічно розтрощити Росії. Про це йдеться у заяві голови Офісу президента України Андрія Єрмака, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Американські ЗМІ вже розкрили певні деталі, що один з варіантів - це ембарго, яке розділить трубопровідну і танкерну нафту", - написав глава ОП в Telegram.
За його словами, ембарго щодо танкерної нафти з Росії може бути введено швидше. Потім під заборону потраплять і постачання по трубопроводах.
"Ми зараз стаємо все ближче до мети економічно розтрощити Росію, і забрати у Кремля ресурси для продовження війни", - підкреслив Єрмак.
Він додав, що Україна в цьому напрямку працює з українськими та міжнародними експертами, а також із західними партнерами.
Раніше стало відомо, що Євросоюз опрацьовує варіанти ембарго на російські нафтопродукти. У Сербії заявили про плани знизити залежність від постачання російського газу.