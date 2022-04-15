РФ висилає 18 дипломатів Євросоюзу

Росія у п'ятницю, 15 квітня, оголосила персонами нон грата 18 співробітників представництва Євросоюзу у Москві. Про це йдеться в пресрелізі МЗС РФ, повідомляє Корреспондент.

"В якості заходу на недружні дії Євросоюзу 18 співробітників представництва ЄС у Росії оголошені персонами нон грата і повинні будуть покинути територію Російської Федерації найближчим часом. Відповідна нота вручена Маркусу Едереру" , – йдеться в заяві.

Зазначається, що послу було виражено рішучий протест у зв'язку з "необґрунтованим оголошенням персонами нон грата 19 співробітників постійного представництва РФ при ЄС і Європейській спільноті з атомної енергії".