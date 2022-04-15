Міськрада: окупанти змушують мешканців Маріуполя працювати за їжу

Військові РФ перетворюють Маріуполь на "трудовий табір". Жителі міста можуть отримати їжу лише якщо відпрацюють на розборі завалів. Про це йдеться у заяві Маріупольської міської ради, повідомляє Корреспондент.

"Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинность на розборі завалів" , - інформувала міськрада.

Зазначається, військові РФ утримують населення Маріуполя у заручниках.