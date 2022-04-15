ОТГ "Схід": ЗСУ відбили ворожу атаку на сході

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили ворожу атаку та знищили понад 20 загарбників, один танк, одну артсистему, два безпілотники та іншу техніку. Про це заявила пресслужба ОТУ «Схід», повідомляє Укрінформ.

«Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 22, танків – 1, артилерійських систем – 1, АТ – 1, БПЛА – 2, спеціальної техніки – 1» , - інформувала в Фейсбуці.