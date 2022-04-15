Грузія запевнила Україну, що не допомагає РФ обходити санкції

У Тбілісі запевняють Київ, що не допомагатимуть Росії обходити санкції, накладені на неї за війну проти України.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з грузинським колегою Іллєю Дарчіашвілі, повідомляє Європейська правда.

"Поговорив з моїм грузинським колегою Іллєю Дарчіашвілі про героїчний спротив України триваючому російському вторгненню. Він запевнив мене у тому, що Грузія продовжує підтримувати Україну. Вдячний за підтвердження, що Грузія не допускає і не допустить, щоб Росія обходила санкції" , - написав Кулеба.

Spoke with my Georgian counterpart @iliadarch on Ukraine’s heroic defense against the ongoing Russian invasion. He assured me of Georgia’s continued support of Ukraine. Grateful to him for reaffirming that Georgia does not and will not allow any bypassing of sanctions by Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 15, 2022

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ та приєднуватися до санкцій.

Додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

У Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію. У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

На початку квітня Дмитро Кулеба повідомляв, що чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає Росії обходити санкції.