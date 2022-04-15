Встановлено особу росіянки, яка радила ґвалтувати українок

Журналісти "Схем" спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили фігурантів перехопленої СБУ телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". Про це йдеться в журналістському розслідуванні, опублікованому на сайті Радіо Свободи, повідомляє Укрінформ.

В опублікованому СБУ 12 квітня фрагменті перехопленої розмови російського військовослужбовця із дружиною остання, зокрема, сміючись, каже своєму чоловікові: "Ти давай там, українських баб гвалтуй... І мені нічого не говори. Зрозуміло?".

Як встановили "Схеми", російський військовий, якому власна дружина "дозволила" ґвалтувати "українських баб", на момент дзвінка перебував на Херсонщині. Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам відомі російські телефонні номери співрозмовників. Це й дало змогу їх ідентифікувати.

"Як встановили журналісти Радіо Свобода, два ці номери використовувалися при реєстрації двох аккаунтів у соціальній мережі "ВКонтакте". Це – 27-річний Роман Биковський та його дружина – Ольга Биковська, у дівиці – Пінясова. Обидва – родом з Орловської області РФ" , - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що жінка, яка радила чоловікові "ґвалтувати баб", вказала у своєму профілі "Вконтакте", що головне у житті для неї - це "сім'я та діти".

Журналісти встановили, що биковський у 2016 році служив у оперативній дивізії особливого призначення ім. ф.е. Дзержинського, яка вважається елітним військовим з'єднанням військ національної гвардії Росії. Надалі, орієнтовно з 2018 року, військовослужбовець із дружиною та новонародженим сином переїхали до окупованого Росією Криму. При цьому у Криму жінка, яка радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала роботу з догляду за дітьми. Саме Биковський не пізніше лютого 2018-го почав служити контрактником у 108-му гвардійському десантно-штурмовому кубанському козацькому ордені червоної зірки полку (108 ДШП). За даними міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, цей полк, зокрема, брав участь у захопленні Кримського півострова російськими військами під час окупації.

"Отже, Роман Биковський пішов служити в десантники, які брали участь в окупації Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім'ю. А згодом – 2022-го року – пішов воювати до сусідньої Херсонської області, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому ґвалтувати українок" , - йдеться у матеріалі.

При цьому журналісти Радіо Свобода зв'язалися з Биковськими.

"Роман підтвердив, що це його ім'я та прізвище, а на запитання, чи залишається він ще на Херсонщині, відповів, що "ні". Повідомив, що знаходиться у Севастополі. Дізнавшись, що йому дзвонить журналіст, Биковський заявив, що голос на записі СБУ – не його, при цьому його голос – такий самий, як на "плівках" правоохоронців".

Щодо голосу Ольги Биковської, то він також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Вона підтвердила Радіо Свобода, що її чоловік перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у лікарні після поранення. Після цього вона перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ні Роман Биковський, ні його дружина більше не відповіли. Після розмови Биковська загалом видалила сторінку "ВКонтакті".