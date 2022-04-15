Укроборонпром: РФ завдала ударів по ракетному заводу під Києвом

Російські війська в ніч на 15 квітня завдали удару по ракетному заводу під Києвом. Про це інформувала пресслужба Укроборонпрому, повідомляє Корреспондент.

"15 квітня близько 01:30 Росія завдала ударів по одному з ракетних підприємств державного оборонно-промислового комплексу - ДП Жулянський машинобудівний завод Візар" , - йдеться в заяві пресслужби.

Зазначається, що окупанти завдали удару після того, як дві ракети РК-360МЦ Нептун втопили флагман чорноморського флоту РФ вартістю майже 1 млрд доларів.