Укроборонпром: РФ завдала ударів по ракетному заводу під Києвом
Російські війська в ніч на 15 квітня завдали удару по ракетному заводу під Києвом. Про це інформувала пресслужба Укроборонпрому, повідомляє Корреспондент.
"15 квітня близько 01:30 Росія завдала ударів по одному з ракетних підприємств державного оборонно-промислового комплексу - ДП Жулянський машинобудівний завод Візар", - йдеться в заяві пресслужби.
Зазначається, що окупанти завдали удару після того, як дві ракети РК-360МЦ Нептун втопили флагман чорноморського флоту РФ вартістю майже 1 млрд доларів.