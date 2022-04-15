У Міноборони розповіли, як Росія готується до нового наступу
Російські війська активно готуються до нового наступу на сході України, зокрема, готують медичну інфраструктуру та територію Білорусі для запуску ракет. Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Вони до цього активно готуються (до наступу на сході – ред.). Вони не лише концентрують своє озброєння, військову техніку, особовий склад, але готують і медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Вони накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для нанесення можливих ракетних ударів. І вони займаються переміщенням військ, змінюють свої стратегії, вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити", - заявила Маляр.
Відповідаючи на запитання, як може відповісти Росія на потоплення крейсера "Москва", Маляр зазначила, що "російська армія мстива" та "частина операції проводить емоційно".
"І з великою ймовірністю ці рішення може приймати навіть не військова особа, а цивільна, маю на увазі Путіна. Тому що іноді немає військової доцільності в тому, що робиться", - додала вона.
Водночас, за її словами, росіяни і так ведуть активну фазу війни проти України і "б'ють по всьому сходу ракетами".
"Що вони ще можуть зробити, якщо вони ведуть війну?" - сказала Маляр.