Боррель: ЄС прискорить надання необхідної підтримки Україні

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз прискорить надання необхідної підтримки Україні, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною, міністром оборони України Олексієм Рєзніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"ЄС знаходиться в тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні" , - заявив Боррель.

Нагадаємо, Боррель закликав країни Євросоюзу надати Україні всю необхідну зброю.