У Литві можуть зробити 9 травня Днем пам'яті жертв геноциду в Україні
Група депутатів Литви пропонує зробити 9 травня не тільки Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Відповідну поправку до закону про пам'ятні дати зареєстрували 16 депутатів, які належать як до керівних партій, так і до опозиційних.
Серед авторів проєкту - спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністри закордонних справ і юстиції, головний ініціатор і організатор - заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.
"9 травня відзначається у РФ як День Перемоги у Другій світовій війні, але водночас замовчуються військові злочини і репресії Радянського Союзу проти цілих народів в криваву сталінську епоху. Литві, Україні та частині Європи не довелося порадіти перемозі над нацистською Німеччиною, оскільки одна окупаційна влада змінилася на іншу, яка також скоювала злочини проти людяності", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
Зазначається, що зараз в Україні відбувається геноцид, який здійснює путінська Росія, Що являє собою реінкарнацію Радянського Союзу.
"Таким чином, цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді і зараз, тобто організований Радянським Союзом Голодомор, масові вбивства, депортації і винищення мирних жителів в системі ГУЛАГу і військові злочини, що здійснюються сьогодні російськими військовими", - зазначають автори документа.