У Литві можуть зробити 9 травня Днем пам'яті жертв геноциду в Україні

Група депутатів Литви пропонує зробити 9 травня не тільки Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Відповідну поправку до закону про пам'ятні дати зареєстрували 16 депутатів, які належать як до керівних партій, так і до опозиційних.

Серед авторів проєкту - спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністри закордонних справ і юстиції, головний ініціатор і організатор - заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.

"9 травня відзначається у РФ як День Перемоги у Другій світовій війні, але водночас замовчуються військові злочини і репресії Радянського Союзу проти цілих народів в криваву сталінську епоху. Литві, Україні та частині Європи не довелося порадіти перемозі над нацистською Німеччиною, оскільки одна окупаційна влада змінилася на іншу, яка також скоювала злочини проти людяності" , - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зазначається, що зараз в Україні відбувається геноцид, який здійснює путінська Росія, Що являє собою реінкарнацію Радянського Союзу.