"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні

На суботу, 16 квітня, "Укрзалізниця" призначила сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Графік руху поїздів:

04: 00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 230/229 Харків-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23: 30 - 233/234 Чоп - Дніпро.

В Укрзалізниці звернули увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.