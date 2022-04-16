"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні

На суботу, 16 квітня, "Укрзалізниця" призначила сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Графік руху поїздів:

  • 04: 00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 11:30 - 230/229 Харків-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23: 30 - 233/234 Чоп - Дніпро.

В Укрзалізниці звернули увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

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