Мер: росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії

Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія Кіровоградської області ввечері 15 квітня, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер Олександрії Сергій Кузьменко.

"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня – ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи" , – повідомив він.

Повітряна тривога у Кіровоградській області тривала 22:30 до 23:32, тривога оголошувалася знову вночі й під ранок, як і в багатьох інших областях України.