Ватикан змінив текст роздумів на Хресній ході в Римі

У римському Колізеї на традиційній Хресній ході за рішенням Ватикану під час 13-го стояння, коли хрест тримали Українка і росіянка, в читанні роздумів не звучали тези про "братні народи". Замість цього була молитовна тиша, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

За початковим задумом Римської Католицької Церкви, під час ходи на Страсну п'ятницю папа Франциск повинен був вимовити в промові роздумів при 13-му стоянні слова про братів і сестер, коли хрест тримали уродженки України і РФ - вони працюють в Італії в хоспісі.

Але на такі плани гостро відреагували українські католики і Посольства України при Святому Престолі, враховуючи триваючу повномасштабну війну РФ проти нашої країни. У підсумку Ватикан вирішив змінити концепт.