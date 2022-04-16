NYT: США нададуть Україні протикорабельні ракети

Україна протягом кількох тижнів просила у США протикорабельні ракети та інше озброєння для берегової оборони, повідомляє Європейська правда.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Сполучені Штати відповіли на цей запит, додавши озброєння для берегової оборони до пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів, оголошеного цього тижня. На зустрічі в середу високопоставлені чиновники Пентагону також попросили американських військових підрядників розробити пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б надати українцям або американським союзникам.

Український удар по "Москві", флагману Чорноморського флоту Росії, був яскравою демонстрацією потужності протикорабельних ракет, запущених з узбережжя, і він показав, сказав високопоставлений чиновник Міноборони США, що запит України на більшу кількість такої зброї був "дуже прозорливим".

Американські чиновники заявили, що "Москву" потопили не за допомогою зброї американського виробництва, а за допомогою двох українських ракет "Нептун".

Росія продовжує стверджувати, що пожежа на "Москві" сталася в результаті нещасного випадку, а не нападу України.

Деякі американські чиновники заявили, що Росія як і раніше прагне принизити українську доблесть в очах власної громадськості. Затоплення "Москви", за словами чиновників, показало як потужність власної зброї України, так і стратегічну важливість розширення бойових дій в напрямку Чорного моря, де довгий час домінував російський флот.

За словами американських чиновників, на цьому етапі війни нікому не варто дивуватися українським можливостям або здатності українців завдати великої шкоди російським військовим.

Перед ударом по "Москві", за словами високопоставленого чиновника Міноборони, російський Чорноморський флот міг "діяти відносно безкарно".

Однак тепер росіяни вже відтягнули свої інші кораблі далі від узбережжя, сказав інший американський чиновник. Це може ускладнити будь-який десант Росії на Одесу. За словами американських чиновників, зупинення або стримування висадки десанта залишається важливою метою для України.

Чим далі від узбережжя будуть російські кораблі, тим обмеженішою буде їхня підтримка наземних нападів на українські міста. Це може ускладнити деякі гарматні та ракетні атаки на Україну, однак не виведе більш потужні ракети Росії за межі досяжності.