Різке похолодання і дощі накриють всю Україну: де погода зіпсується

Погода в Україні в найближчі вихідні буде холодна і мокра. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря в більшості областей і дощі, місцями можливий навіть мокрий сніг, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

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Погода в суботу, 16 квітня

У суботу дощі охоплять більшість областей країни, сухо буде тільки в Херсоні, Запоріжжі, Донецькій і Луганській області. По всій території країни синоптики прогнозують сильний вітер зі штормовими поривами.

Вночі температура повітря очікується близько + 6 градусів, вдень почне холоднішати в західних областях і на півночі, від +6 до +10 градусів. У центральній частині країни від +11 до +14 градусів.

На півдні від +14 до +17 градусів, в Херсоні прогріється до + 18 градусів. Тепло буде також і в більшості східних областей, від +15 до +18 градусів.

У Києві 16 квітня очікується сильний дощ і сильний вітер. Вночі в столиці + 7 градусів, вдень прогріється до +9 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 16 квітня

Погода в неділю, 17 квітня

Дощі охоплять всі регіони України, місцями можливий мокрий сніг з дощем. Вітер в Україні вщухне, але температура продовжить падати.

Вночі в західних областях і на півночі очікується від +1 до +3 градусів, в центрі від +2 до +6 градусів, на півдні та заході від +5 до + 7 градусів.

Вдень у західних та північних областях країни +6 +8 градусів, у центральній частині від +8 до +10 градусів.

На півдні +9 +13 градусів, на сході від +8 до +13 градусів, тепліше буде тільки в Запоріжжі, Донецькій і Луганській областях, від +13 до +16 градусів.

У Києві 16 квітня пройде дощ, вночі можливий мокрий сніг. Температура повітря в столиці вночі становитиме + 1 +3 градуси, вдень +7 + 9 градусів.