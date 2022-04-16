ОВА: війська РФ обстріляли Полтавську область, є загиблий

В результаті ворожого обстрілу в Полтавській області одна людина загинула, і ще одна - отримала поранення. Російські окупанти завдали удару вчора пізно ввечері, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"На жаль, цей ранок не добрий... Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будинки" , - розповів він.

Через ворожий обстріл є загиблий і поранений. При цьому чиновник уточнив, що потерпілий не потребував госпіталізації.