Одеська ОВА: окупанти намагаються відновити повітряну розвідку
Російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку. Це відбувається як вдень, так і вночі, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук під час відеозвернення.
"Ніч пройшла під сигнали тривоги. Ворог намагається відновити інтенсивну повітряну розвідку. Сили оборони продовжують виконувати завдання за призначенням. Дякую усім одеситам та мешканцям області, хто повідомляє про рашистські дрони", - сказав Братчук.