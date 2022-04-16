Одеська ОВА: окупанти намагаються відновити повітряну розвідку

Російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку. Це відбувається як вдень, так і вночі, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук під час відеозвернення.