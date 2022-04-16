Кличко: війська РФ обстріляли Дарницький район Києва

Російські війська під ранок 16 квітня обстріляли Дарницький район на околиці Києва, повідомляє Новое время.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.