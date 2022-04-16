Кличко: війська РФ обстріляли Дарницький район Києва
Російські війська під ранок 16 квітня обстріляли Дарницький район на околиці Києва, повідомляє Новое время.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Зазначається, що зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.
"Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте будь ласка сигналами повітряної тривоги! А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", — зазначив Кличко.