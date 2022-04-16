ОВА: над Львівською областю системи ППО знищили 4 ракети

Рано вранці 16 квітня російські літаки Су-35 завдали ракетних ударів по Львівській області. Українські системи ППО знищили чотири крилаті ракети, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Вранці, 16 квітня, з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області. Підрозділи зенітних ракетних військ повітряне командування" Захід "Повітряних сил ЗС України знищили чотири крилатих ракети" , - написав він.

Козицький додав, що винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.