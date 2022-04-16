Верещук: сьогодні працюватимуть 9 гуманітарних коридорів

На суботу, 16 квітня, в Україні погоджено роботу дев’яти гуманітарних коридорів, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Верещук зазначила, що з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя евакуація здійснюватиметься на власному транспорті. За словами представниці уряду, через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Крім того, Верещук проінформувала, що працюватимуть такі коридори:

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28);

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42);

Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13);

Рубіжне – Бахмут.

Верещук додала, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.