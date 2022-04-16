КМДА: у Києві відновили роботу центрів адмінпослуг

У Києві почали відновлювати роботу Центрів надання адміністративних послуг. Тепер кияни зможуть знову оформляти паспорти та інші документи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

У шести центрах відновили прийом документів для паспортних послуг:

ЦНАП м. Києва - вул. Дніпровська набережна, 19;

ЦНАП Голосіївської РДА - просп. Голосіївський, 42;

ЦНАП Дарницької РДА - вул. с. Олійника, 21;

ЦНАП Деснянської РДА - проспект Маяковського, 29;

ЦНАП Солом'янської РДА - просп. Повітрофлотський, 41;

ЦНАП Шевченківської РДА - бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Ще в трьох центрах адмінпослуг відновили роботу з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за попереднім записом:

Дарницький (вул. с. Олійника, 21);

Дніпровський (вул. Харківське шосе, 18);

Оболонський (вул.Маршала Тимошенко, 16).

Записатися на прийом можна через портал надання адміністративних послуг або зателефонувавши в call-центр: 202-60-38, 202-60-39.

З 18 квітня центри адмінпослуг працюватимуть з Понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00.