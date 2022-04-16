РосЗМІ: у Росії заявили про вивезення українців із Ізюму до РФ
Російська влада повідомила, що почала вивозити українців з Ізюма Харківської області на територію Росії. Про це посилаючись на РИА Новости, повідомляє Новое время.
"Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області — близько 100 осіб. Пункт призначення — Бєлгородська область", — йдеться в повідомленні.
Російські війська проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, щонайменше було депортовано майже 500 тисяч людей.