РосЗМІ: у Росії заявили про вивезення українців із Ізюму до РФ

Російська влада повідомила, що почала вивозити українців з Ізюма Харківської області на територію Росії.﻿ Про це посилаючись на РИА Новости, повідомляє Новое время.

"Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області — близько 100 осіб. Пункт призначення — Бєлгородська область" , — йдеться в повідомленні.

Російські війська проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, щонайменше було депортовано майже 500 тисяч людей.