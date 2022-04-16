РосЗМІ: у Росії заявили про вивезення українців із Ізюму до РФ

РосЗМІ: у Росії заявили про вивезення українців із Ізюму до РФ
Фото: Telegram

Російська влада повідомила, що почала вивозити українців з Ізюма Харківської області на територію Росії.﻿ Про це посилаючись на РИА Новости, повідомляє Новое время.

"Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області — близько 100 осіб. Пункт призначення — Бєлгородська область", — йдеться в повідомленні.

Російські війська проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, щонайменше було депортовано майже 500 тисяч людей.

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