Міноборони: на сьогодні ще небезпечно повертатися до Києва

Станом на середину квітня мирним жителям ще небезпечно повертатися до Києва. Більш точно про терміни безпечного повернення стане відомо в найближчі тижні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомила заступник голови Міноборони Ганна Маляр на телемарафоні.

"У найближчі тижні буде більш-менш зрозуміла інформація по співвідношенню сил, ситуації, куди все розвивається, тоді можна буде говорити точніше. На сьогодні це небезпечно" , - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, у зв'язку з чим на в'їздах до міста спостерігаються черги.