"Нафтогаз" вперше після початку війни закупив газ на біржі

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" 15 квітня 2022 року вперше з початку російського нападу закупило природний газ на біржі. Компанія закупила 2 млн куб. м газу з постачанням до кінця квітня, зокрема, 1 млн куб. м буде передано в ПСГ, повідомляє РБК-Україна.

За даними прес-служби, торги було проведено на Українській міжбанківській валютній біржі.

Середньозважена ціна закупівлі склала 30 238 грн за тис. куб. м. Умови постачання передбачають передачу газу нерівномірними обсягами у підземних сховищах газу та у віртуальній торговій точці на умовах післяоплати.

"Нафтогаз Трейдинг" планує і надалі брати участь у біржових торгах на УМВБ для сприяння розвитку конкурентного газового ринку.

Нагадаємо, фактична ціна реалізації природного газу в Україні за березень 2022 року становила 38198,7 грн, або 1305,7 доларів за 1 тисячу кубометрів. Ціна розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу.