Генштаб ЗСУ назвав втрати російських військ із початку вторгнення

Генштаб ЗСУ назвав втрати російських військ із початку вторгнення
Фото: Facebook

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили про втрати окупаційних військ РФ із початку вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Загальні втрати супротивника з 24.02. до 16.04. склали:

  • особового складу - близько 20100 осіб,
  • танків - 762 од.
  • бойових броньованих машин - 1982 од.,
  • артилерійських систем - 371 од.,
  • РСЗВ - 125 од.,
  • засобів ППО - 66 од.,
  • літаків - 163 од.,
  • вертольотів - 145 од.,
  • автомобільної техніки - 1458 од.,
  • кораблів/катерів - 8 од.,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138.
  • спеціальної техніки - 26.
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

У Генштабі уточнили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

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