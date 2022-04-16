Генштаб ЗСУ назвав втрати російських військ із початку вторгнення
У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили про втрати окупаційних військ РФ із початку вторгнення.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Загальні втрати супротивника з 24.02. до 16.04. склали:
- особового складу - близько 20100 осіб,
- танків - 762 од.
- бойових броньованих машин - 1982 од.,
- артилерійських систем - 371 од.,
- РСЗВ - 125 од.,
- засобів ППО - 66 од.,
- літаків - 163 од.,
- вертольотів - 145 од.,
- автомобільної техніки - 1458 од.,
- кораблів/катерів - 8 од.,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138.
- спеціальної техніки - 26.
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
У Генштабі уточнили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.