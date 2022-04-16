Генштаб ЗСУ назвав втрати російських військ із початку вторгнення

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили про втрати окупаційних військ РФ із початку вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Загальні втрати супротивника з 24.02. до 16.04. склали:

особового складу - близько 20100 осіб,

танків - 762 од.

бойових броньованих машин - 1982 од.,

артилерійських систем - 371 од.,

РСЗВ - 125 од.,

засобів ППО - 66 од.,

літаків - 163 од.,

вертольотів - 145 од.,

автомобільної техніки - 1458 од.,

кораблів/катерів - 8 од.,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138.

спеціальної техніки - 26.

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

У Генштабі уточнили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.