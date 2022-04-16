Голова Луганської області закликав мешканців евакуюватися з регіону

Голова Луганської області Сергій Гайдай закликає мешканців евакуюватися з регіону і цим самим допомогти Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами, оскільки ситуація погіршується, повідомляє Українська правда.

Про це голова Луганської ОВА Гайдай написав у Telegram.

"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни".

Гайдай зазначив, що російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області, але наші захисники відбивають атаки – і ворог несе втрати. Це призводить до того, що розлючені через постійні поразок загарбники обстрілюють мирних мешканців.

За словами голови ОВА, ситуація загострюється – Луганщина постійно палає від влучань ворожої зброї, довезти допомогу у населені пункти стає все важче. Доступ вже ускладнений навіть до Кремінної.