Верещук: Росія утримує близько 700 українських військовополонених

У російському полоні перебуває близько 700 українських військових, понад тисячу цивільних, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Більше тисячі цивільних у полоні у росіян, понад п'ятсот – це жінки. Ми не обмінюватимемо військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших громадянських людей. Щодо кількості полонених у нас приблизно паритет: у нас близько 700 їх військовополонених і у них близько 700 наших військових» , - сказала Верещук .

Віце-прем'єр зазначає, що росіяни повністю не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими. Головна мета українців у полоні – вижити.

Більше того, повідомила Верещук, росіяни обмінюють полонених вибірково та не звертають уваги на представлені українською стороною списки. Незважаючи на це, міністр закликає всіх рідних полонених набратися терпіння та сил: Україна працює над поверненням кожного.