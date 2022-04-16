НБУ збільшив продаж валюти з резервів за останній тиждень

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 11 по 15 квітня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 349,66 млн доларів і 92,98 млн євро. При цьому НБУ купив 1,00 млн доларів і 5,0 млн євро, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 779,80 млн доларів і 85,17 млн євро. При цьому НБУ продав 4 851,60 млн доларів і 1 175,63 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 3 071,80 млн доларів і 1 090,46 млн євро.